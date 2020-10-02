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Саммит ЕС принял решение ввести санкции против Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно заявлению председателя Европейского совета Шарля Мишеля, в черный список попали около 40 представителей руководства Белоруссии. Они, по мнению сообщества, ответственны "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека" в стране.
"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. <...> Письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен", – сообщил Мишель.
Уточняется, что в черный список пока не вошел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Санкции начнут действовать с 2 октября текущего года.
9 августа состоялись президентские выборы в Белоруссии. Согласно подсчетам местной ЦИК, Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После этого в стране начались массовые протесты в связи с несогласием с результатами выборов.
23 сентября Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента республики. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение главы республики.
На следующий день ЕС объявил о том, что не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация была лишена демократической легитимности.
Позднее Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Сообщалось, что в ограничительные меры вошли арест активов и запрет на въезд на территорию стран.
В этой связи президент России Владимир Путин выразил мнение, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление. Российский лидер подчеркнул, что отношения республики и РФ являются братскими и подлинно союзническими.
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