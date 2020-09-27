Белоруссия заявила в ООН о начале конституционной реформы

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что будущее республики будет решаться в рамках процесса конституционной реформы, которая уже началась.

Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, дипломат указал, что ситуация будет урегулирована "народом, как это неоднократно было доказано в истории" страны.

"После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", – цитирует Макея ТАСС.

При этом глава МИД Белоруссии добавил, что "граничащие с цинизмом заявления" ряда западных соседей "являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию".

По его словам, это отбросит Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Макей призвал зарубежные страны "проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность".

"Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех", – резюмировал он.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. После этого представители нескольких стран Евросоюза заявили, что не признают политика легитимным президентом Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что инаугурация – "абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства". Владимир Путин в августе подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.