Белоруссия заявила в ООН о начале конституционной реформы

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что будущее республики будет решаться в рамках процесса конституционной реформы, которая уже началась.
Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, дипломат указал, что ситуация будет урегулирована "народом, как это неоднократно было доказано в истории" страны.
"После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", – цитирует Макея ТАСС.
При этом глава МИД Белоруссии добавил, что "граничащие с цинизмом заявления" ряда западных соседей "являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию".
По его словам, это отбросит Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Макей призвал зарубежные страны "проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность".
"Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех", – резюмировал он.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. После этого представители нескольких стран Евросоюза заявили, что не признают политика легитимным президентом Белоруссии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что инаугурация – "абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства". Владимир Путин в августе подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
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