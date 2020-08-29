Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин заявил, что российская сторона исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись. Об этом президент РФ сказал в интервью на телеканале "Россия 1", анонс которого показали 29 августа.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись", – сказал глава государства, комментируя ситуацию в Белоруссии.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,1 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

Ранее Путин рассказал, что президент Белоруссии попросил РФ о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов. Он отметил, что резерв не будет использоваться до тех пор, пока ситуация в республике не выйдет из-под контроля.