Лукашенко обещал жесткий ответ от Белоруссии на санкции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ со стороны республики на санкции от некоторых стран, сообщает БелТА.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", – заявил он.

Лукашенко выразил уверенность в том, что государство выживет в условиях санкций. По его словам, это происходит не впервые.

"Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", – подчеркнул он.

Белорусский лидер призвал за границей подумать, во что может превратиться Европа, если в республике "полыхнет".

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", – сказал он.

Лукашенко считает, что военная угроза Белоруссии со стороны Запада действительно существует. Он напомнил, что НАТО перебросила 18 самолетов к границам республики и начала проводить учения.

"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", – отметил глава государства.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек ранее заявил, что министры иностранных дел Евросоюза согласовали список представителей белорусских властей, которых внесут в санкционный список ЕС. МИД Литвы добавил туда 118 человек, в том числе Лукашенко. По мнению Вильнюса, все они имели отношение к фальсификации итогов президентских выборов и неоправданному применению силы к протестующим после них.

Выборы в стране прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская получила 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.