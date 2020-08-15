Белоруссии не нужны зарубежные правительства – Лукашенко

16:45
Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров
Президент Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть свое созданное по Конституции правительство. По словам главы государства, странам, пытающимся сейчас выступать посредниками, надо навести у себя порядок, сообщило агентство БЕЛТА.
"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", – сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны страны.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что ситуацию в стране удержат.
Протесты в республике начались после президентских выборов. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания. В больницах остаются 150 пострадавших в ходе протестов.
ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства получил 80,1%.
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