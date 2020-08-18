Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии

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Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter, что обсудил ситуацию в Белоруссии с Владимиром Путиным.

"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", – написал Шарль Мишель.

Сегодня президент РФ уже провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны также обсуждали ситуацию в Белоруссии.

Ранее Мишель созвал заседание Евросовета по Белоруссии. Встреча c участием глав государств и правительств стран ЕС пройдет в ближайшую среду в режиме видеоконференции.