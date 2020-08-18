Путин объяснил Меркель позицию РФ по ситуации в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на официальном сайте Кремля.

Инициатива по переговорам принадлежала Берлину. Сообщается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Белоруссии.

Путин сделал акцент на неприемлемости вмешательства во внутренние дела страны. Под этим российский лидер подразумевал любые попытки дальнейшей эскалации кризиса.

В ходе разговора Путин выразил надежду на нормализацию обстановки в Белоруссии в ближайшее время.

В стране тем временем продолжаются протесты, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. По их итогам, опубликованным ЦИК Белоруссии 14 августа, глава государства Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%.

Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет, однако позже уточнил, что новые выборы возможны в случае принятия обновленной Конституции. В ЦИК Белоруссии не нашли оснований для признания президентских выборов недействительными.

Сообщалось, что 158 пострадавших в ходе акций протеста сейчас находятся в больницах. Минздрав республики признал, что во время демонстраций погибли два человека.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.