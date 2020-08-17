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Александр Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов. По словам президента Белоруссии, оппозиции уже это не актуально, ей нужны новые выборы, передает РИА Новости.

"Мне уже предложили посчитать голоса из камеры... Пусть скажут, где, на каких участках? Вечером им предложили пересчитать. Мне передают люди: "Слушайте, а уже это неактуально считать", – заявил Лукашенко. По словам белорусского лидера, в ответ на его вопрос, как дальше поступить, ему предлагали провести новые выборы.

На территории Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались 9 августа после президентских выборов. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. СК Белоруссии призвал соотечественников не поддаваться на провокации организаторов протестов. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на акции собрались несколько десятков тысяч человек.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

Ранее, комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".