В Белоруссии после акций протеста 158 пострадавших находятся в больницах

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В больницах Белоруссии все еще остаются 158 человек, которые получили травмы во время стычек протестующих с милицией. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Владимир Караник, передает ТАСС.

"В больницах находятся сейчас 158 человек", – сообщил Караник.

Президентские выборы прошли в стране 9 августа. Центральная избирательная комиссия Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. Позднее по всей стране начались массовые протесты. Разгонять демонстрантов начали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В день выборов в стране отключили интернет. 12 августа его работа была возобновлена.

14 августа ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.