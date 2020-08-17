В Белоруссии после акций протеста 158 пострадавших находятся в больницах

19:17
Фото: ТАСС/EPA/Tatyana Zenkovich
В больницах Белоруссии все еще остаются 158 человек, которые получили травмы во время стычек протестующих с милицией. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Владимир Караник, передает ТАСС.
"В больницах находятся сейчас 158 человек", – сообщил Караник.
Президентские выборы прошли в стране 9 августа. Центральная избирательная комиссия Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. Позднее по всей стране начались массовые протесты. Разгонять демонстрантов начали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В день выборов в стране отключили интернет. 12 августа его работа была возобновлена.
14 августа ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
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