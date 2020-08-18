Лукашенко наградил медалями ряд белорусских силовиков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трех степеней. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Всего награждены более 300 силовиков. В документе говорится, что поводом для награждения стало "образцовое исполнение служебных обязанностей".

Медаль "За безупречную службу I степени" получил заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

На территории Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались 9 августа после президентских выборов. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. СК Белоруссии призвал соотечественников не поддаваться на провокации организаторов протестов. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на акции собрались несколько десятков тысяч человек.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

Ранее, комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".