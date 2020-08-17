В ЦИК Белоруссии не нашли оснований для признания выборов недействительными

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Оснований для признания выборов президента Белоруссии недействительными после подсчета голосов на ряде участков для голосования нет. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии страны, передает ТАСС.

"В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно", – сказали в ведомстве. В ЦИК ответили на обращения, связанные с предложением провести повторный подсчет голосов.

"Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер", – обратили внимание в ЦИК. В результате, как уточняется, при подобных обстоятельствах для признания выборов недействительными по участкам отсутствуют основания.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В день выборов в стране отключили интернет. 12 августа его работа была возобновлена.

14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.