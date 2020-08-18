Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также оказания давления на Минск. Об этом говорится на сайте Кремля.

Как отмечается, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", – говорится в сообщении.

Также Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером Германии Ангелой Меркель. Инициатива по переговорам принадлежала Берлину. В телефонном разговоре Путин сделал акцент на неприемлемости вмешательства во внутренние дела страны.

В стране тем временем продолжаются протесты, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. По их итогам, опубликованным ЦИК Белоруссии 14 августа, глава государства Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%.

Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет, однако позже уточнил, что новые выборы возможны в случае принятия обновленной Конституции. В ЦИК Белоруссии не нашли оснований для признания президентских выборов недействительными.

Сообщалось, что 158 пострадавших в ходе акций протеста сейчас находятся в больницах. Минздрав республики признал, что во время демонстраций погибли два человека.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.