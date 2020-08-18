Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии

15:06
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также оказания давления на Минск. Об этом говорится на сайте Кремля.
Как отмечается, разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", – говорится в сообщении.
Также Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером Германии Ангелой Меркель. Инициатива по переговорам принадлежала Берлину. В телефонном разговоре Путин сделал акцент на неприемлемости вмешательства во внутренние дела страны.
В стране тем временем продолжаются протесты, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. По их итогам, опубликованным ЦИК Белоруссии 14 августа, глава государства Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%.
Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет, однако позже уточнил, что новые выборы возможны в случае принятия обновленной Конституции. В ЦИК Белоруссии не нашли оснований для признания президентских выборов недействительными.
Сообщалось, что 158 пострадавших в ходе акций протеста сейчас находятся в больницах. Минздрав республики признал, что во время демонстраций погибли два человека.
Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: