Пушков прокомментировал внесение Литвой Лукашенко в список невъездных

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков поделился мнением о внесение властями Литвы президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных.
Так, по мнению Пушкова, Вильнюс взял курс на свержение белорусского президента. Сенатор отметил, что введение личных санкций против главы государства является беспрецедентным событием.
"В Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и понижения уровня дипломатических отношений с Литвой. Явная демонстрация курса на свержение Лукашенко", – заявил Пушков в своем Twitter.
Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой. Явная демонстрация курса на свержение Лукашенко.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 19, 2020
Ранее министерство иностранных дел Литвы внесло 32 человек в список невъездных. В числе прочих в нем оказался и президент Белоруссии.
Свое мнение на этот счет высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Минск получил доказательство вмешательства Запада во внутренние дела Белоруссии.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил свыше 80% голосов.
После президентских выборов в Белоруссии прошли акции протеста. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: