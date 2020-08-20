Пушков прокомментировал внесение Литвой Лукашенко в список невъездных

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Сенатор Алексей Пушков поделился мнением о внесение властями Литвы президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных.

Так, по мнению Пушкова, Вильнюс взял курс на свержение белорусского президента. Сенатор отметил, что введение личных санкций против главы государства является беспрецедентным событием.

"В Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и понижения уровня дипломатических отношений с Литвой. Явная демонстрация курса на свержение Лукашенко", – заявил Пушков в своем Twitter.

Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой. Явная демонстрация курса на свержение Лукашенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 19, 2020

Ранее министерство иностранных дел Литвы внесло 32 человек в список невъездных. В числе прочих в нем оказался и президент Белоруссии.

Свое мнение на этот счет высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Минск получил доказательство вмешательства Запада во внутренние дела Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил свыше 80% голосов.

После президентских выборов в Белоруссии прошли акции протеста. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.