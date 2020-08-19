Захарова прокомментировала внесение Лукашенко Литвой в список невъездных

19 августа, 22:28
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Внесение Александра Лукашенко и других должностных лиц Белоруссии в список невъездных граждан является аргументом, который подтверждает вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в Facebook.
До этого министерство иностранных дел Литвы внесло 32 человек, в том числе президента Белоруссии, в список невъездных. "Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", – говорится в публикации Захаровой в социальной сети.
Ранее говорилось, что Евросоюз намерен в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских должностных лиц.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
После президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: