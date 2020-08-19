Захарова прокомментировала внесение Лукашенко Литвой в список невъездных

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Внесение Александра Лукашенко и других должностных лиц Белоруссии в список невъездных граждан является аргументом, который подтверждает вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в Facebook.

До этого министерство иностранных дел Литвы внесло 32 человек, в том числе президента Белоруссии, в список невъездных. "Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", – говорится в публикации Захаровой в социальной сети.

Ранее говорилось, что Евросоюз намерен в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских должностных лиц.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

После президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.