Путин рассказал о созданном по просьбе Лукашенко резерве правоохранителей

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Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко запросил о создании РФ резерва из сотрудников правоохранительных органов. Об этом он сообщил в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия 24".

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", – отметил Путин.

Он отметил, что созданный резерв не будет использоваться до тех пор, пока ситуация в Белоруссии не выйдет из-под контроля. То есть, силовики не будут задействованы, пока "экстремистские элементы" не начнут заниматься разбоем, добавил президент.

"Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет. И поэтому этот резерв мы и не используем", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин сообщил, что некоторые стороны желают вмешательства в дела Белоруссии извне. Он отметил, что они стремятся к влиянию на процессы в стране.

Президент также подчеркнул, что позиция России в отношении ситуации в Белоруссии более сдержанная по сравнению с США и странами Европы. Путин сообщил, что РФ рассчитывает на мирное урегулирование политического кризиса в соседнем государстве.

9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выразили недовольство результатами президентских выборов, прошедших в этот день. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Комментируя ситуацию в стране, Лукашенко недавно заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война. Он сообщил, что ею поражены средства массовой информации и информационная сфера.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что белорусской оппозицией руководят с Запада. Он предостерег другие стороны от попыток спровоцировать насилие в Белоруссии из-за рубежа.