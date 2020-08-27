Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией украинских и американских спецслужб

14:19
Фото: AP/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus
Президент России Владимир Путин расценил задержание 33 россиян в Белоруссии как акцию, инициированную американскими и украинскими спецслужбами. Об этом глава российского государства рассказал в ходе интервью в эфире телеканала "Россия 24".
"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", – заявил Путин.
Он добавил, что некоторые участники этого процесса даже не скрывают этого. Путин сообщил, что задержанных людей использовали для перемещения на территорию Белоруссии, а переезд в третью страну являлся лишь легальным предлогом.
"На самом деле, их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", – отметил Путин.
Он отметил, что российские пограничники сначала не выпускали их с территории страны, однако последние смогли поехать по поддельным документам.
Ранее Путин сообщил, что некоторые стороны желают вмешательства в дела Белоруссии извне. Он отметил, что они стремятся к влиянию на процессы в стране.
Глава российского государства также подчеркнул, что позиция России в отношении ситуации в Белоруссии более сдержанная по сравнению с США и странами Европы. Путин сообщил, что РФ рассчитывает на мирное урегулирование политического кризиса в соседнем государстве.
9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выразили недовольство результатами президентских выборов, прошедших в этот день. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
Комментируя ситуацию в стране, Лукашенко недавно заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война. Он сообщил, что ею поражены средства массовой информации и информационная сфера.
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что белорусской оппозицией руководят с Запада. Он предостерег другие стороны от попыток спровоцировать насилие в Белоруссии из-за рубежа.
Лукашенко считает ветеранов опорой государственности
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