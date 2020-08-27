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Владимир Путин считает, что на процессы в Белоруссии хотят влиять извне ради определенных политических интересов. Об этом президент заявил в четверг в интервью Сергею Брилеву, фрагмент которого был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам главы государства, дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое.

"Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам", – подчеркнул Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что оппозицией в Белоруссии руководит Запад. На встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом он обратил внимание на предложение Александра Лукашенко провести конституционную реформу.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По их результатам действующий глава государства получил 80,1%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

По стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами. Участники демонстраций не согласны с результатами выборов.