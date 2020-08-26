Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

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Белорусские власти испортили паспорта высланных российских журналистов. В общегражданские документы поставили штамп о запрете на пять лет въезжать на территорию республики.

Как сообщили РИА Новости в МВД РФ, теперь в России паспорта считаются недействительными, так как в них запрещается вносить не предусмотренные законом отметки и записи.

В ведомстве подчеркнули, что вина владельцев паспортов отсутствует, поэтому административную ответственность за это журналисты не понесут.

Ряд российских и иностранных журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии во время освещения протестов. Некоторым запретили въезд в республику сроком на пять лет.

В частности, речь идет о фотографе МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве, трех журналистах телеканала "Дождь", корреспондентам Znak.com и "Медузы" и других.

Союз журналистов России выразил протест, отметив, что "милиция и ОМОН действуют в отношении журналистов с особой жестокостью".

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что журналисты, которые участвуют в протестных акциях и забастовках, не смогут вернуться на свое прежнее место работы.