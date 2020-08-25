В Кремле внимательно следят за безопасностью россиян в Белоруссии

13:10
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Кремль внимательно следит за безопасностью россиян и соблюдением интересов российского бизнеса в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В то же время он обратил внимание, что гражданам и бизнесу РФ в республике ничто не угрожает и не может угрожать. Таким образом, Песков ответил на вопрос журналистов о том, видят ли в Москве угрозу российским компаниям в Белоруссии.
Также представитель Кремля рассказал, есть ли "красные линии", отступление от которых может привести к изменению позиции России.
"Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы, конечно, крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики. В пресс-службе интернет-холдинга при этом сообщили, что некоторые сотрудники действительно покинули город, но офис "Яндекса" в Минске продолжает работать в удаленном режиме.
В середине августа вооруженные люди в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Утверждалось, что офисы были заблокированы. Эту информацию подтвердили в офисе компании.
Однако Следственный комитет и департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии опровергли информацию о том, что проходят обыски в минских офисах "Яндекса".
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