В "Яндексе" рассказали об обысках в минских офисах компании

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Люди, которые пришли с обысками в офисы "Яндекса" в Минске, представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

"Несколько сотрудников "Яндекса" находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были, по окончании обыска сотрудники не задерживались", – сказали в компании.

Накануне сообщалось, что вооруженные люди в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Утверждалось, что офисы были заблокированы. Эту информацию подтвердили в офисе компании.

Однако Следственный комитет и департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии опровергли информацию о том, что проходят обыски в минских офисах "Яндекса".