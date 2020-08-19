Участвующие в протестах журналисты не смогут вернуться на работу – Лукашенко

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Президент Белоруссии заявил, что журналисты, которые участвуют в протестных акциях, не смогут потом вернуться на свое прежнее место работы. Об этом сообщает информационное издание "БелТА".
"Если кто-то в средствах массовой информации хочет побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли – уходите", – сказал Лукашенко.
Вместе с тем президент Белоруссии попросил журналистов активизироваться на благо республики, чтобы "противостоять черной оппозиции". По его словам, сейчас представители СМИ должны направить все свои силы на разъяснение и предупреждение граждан.
"Средствам массовой информации надо разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой черной сотни – путь в пропасть к уничтожению Белоруссии как суверенного и независимого государства. Надо активизироваться средствам массовой информации", – заявил Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.
Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
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