Горбачев назвал ошибку Лукашенко во время протестов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий страны, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Политик напомнил, что в конце существования Советского Союза он также обращался за поддержкой к трудящимся, однако нужной помощи не получил. "Свалить на рабочих – это я не склонен", – заметил он.

Горбачев добавил, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы избежать раскола и внутренней войны.

Александр Лукашенко сообщил, что новые выборы в стране могут состояться в случае принятия новой Конституции. По его словам, в настоящий момент идет работа над третьим вариантом обновленной Конституции.

До этого Лукашенко сообщал, что перевыборов в стране не будет. Согласно итоговым данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.

