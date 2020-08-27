Против Белоруссии ведется гибридная война – Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Белоруссии. А как это иначе назвать?" – цитирует президента республики RT.

Лукашенко отметил, что этой "войной противоборствующих сторон" поражены средства массовой информации и информационная сфера.

Также глава государства считает, что против Белоруссии началась "дипломатическая бойня" на самом высоком уровне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что оппозицией в Белоруссии руководит Запад. На встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом он обратил внимание на предложение Лукашенко провести конституционную реформу.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По их результатам действующий глава государства получил 80,1%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

По стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами. Участники демонстраций не согласны с результатами выборов.