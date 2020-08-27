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Политика

13:48

Путин заявил о сдержанной позиции России в отношении ситуации в Белоруссии

политика за рубежом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил позицию РФ в отношении ситуации в Белоруссии как более сдержанную по сравнению с другими странами. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву, фрагмент беседы был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", – отметил Путин.

Он добавил, что Россия рассчитывает на мирное урегулирование политического кризиса в Белоруссии.

"Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем", – заявил Путин.

Также глава российского государства оценил действия правоохранительных органов Белоруссии во время протестов как достаточно сдержанные.

"Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", – подчеркнул Путин.

9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты недовольны результатами президентских выборов, прошедших в этот день. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Комментируя ситуацию в стране, Лукашенко недавно заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война. Он сообщил, что ею поражены средства массовой информации и информационная сфера.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что белорусской оппозицией руководят с Запада. Он предостерег другие стороны от попыток спровоцировать насилие в Белоруссии из-за рубежа.

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

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Сюжет: Протесты в Белоруссии

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