Минобороны Белоруссии сообщило о приведении в высшую готовность частей армии

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии приведут в высшую степень боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
С 24 августа проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил.
"Цель проверки – оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск", – уточнили в пресс-службе.
В ее ходе отдельные воинские части приведут в высшую степень боевой готовности с призывом из запаса военнослужащих. Завершится проверка тактическим учением.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что Россия поставит в республику военную технику. Это батальонные комплекты БТР и первая партия из четырех вертолетов МИ-35. Кроме того, подписан план взаимодействия с "Алмаз-Антеем" по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.
Президент Александр Лукашенко отдал приказ военным реагировать без предупреждения на нарушения западной границы. Министр обороны Виктор Хренин доложил, что войска НАТО в Литве фиксируются на границе с Белоруссией.
Он говорил о вероятности проникновения на территорию западных областей страны деструктивных сил, работающих на западные спецслужбы. Глава Минобороны РБ не исключил провокации по нарушению воздушного пространства и госграницы.
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