Россия и Белоруссия договорились о поставке военной техники в республику

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия поставит в Белоруссию военную технику, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Минобороны Белоруссии, в республику доставят батальонные комплекты БТР и первую партию из четырех вертолетов МИ-35. Также подписан план взаимодействия с "Алмаз-Антеем" по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.

"Подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, основными из которых стали контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", – говорится в сообщении.

С передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения белорусская делегация ознакомилась в ходе военно-технического форума "Армия-2020".

Международный форум "Армия – 2020" открылся в парке "Патриот". Это крупнейшая выставка вооружения и военной техники. В этом году она впервые проходит одновременно с Армейскими международными играми.