Мишустин на "Армии - 2020" осмотрел "самое страшное оружие против танков"

14:41
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В рамках военно-технического форума "Армия – 2020" премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел экспозицию бронетанковой техники, сообщает ТАСС.
Мишустин ознакомился с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Бук-М3", основными боевыми танками Т-90М и Т-80БВМ, самоходным минометом "Дрок" на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" К-4386, боевой машиной пехоты (БМП) "Армата" Т-15 с боевым модулем "Кинжал".
Представленная на выставке боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" стала отдельным объектом внимания. Так, министр обороны РФ Серей Шойгу назвал ее "самым страшным оружием против танков".
"Мощнейшая машина, мы ее приняли на вооружение в позапрошлом году. Мы провели испытания, конечно, против танков, по-моему, сильнее и страшнее оружия нет", – рассказал Шойгу Мишустину.
Кроме этого, премьер-министр выслушал мнение о представленной технике от вице-премьера Юрия Борисова, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Увидеть боевые машины в действии Мишустин сможет в ходе "Танкового биатлона" – одного из соревнований Армейских международных игр на полигоне в Алабино.
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