Лукашенко приказал реагировать на нарушения западной границы без предупреждения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ военным реагировать на нарушения западной границы без предупреждения. Об этом он сообщил в ходе осмотра полигона под Гродно, который транслировал телеканал СТВ.

Лукашенко отдал приказ министру обороны Виктору Хренину. Глава ведомства доложил, что войска НАТО в Литве фиксируются на границе с Белоруссией.

"Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", – заявил Лукашенко.

Хренин сообщил, что в случае движения сил НАТО в сторону Белоруссии в воскресенье пограничные войска будут действовать в соответствии с ситуацией.

"Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется целый ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших соседей Республики Беларусь", – сообщил Хренин.

Он добавил, что вероятны проникновения на территорию западных областей страны деструктивных сил, которые работают на западные спецслужбы. Также глава Минобороны РБ не исключил провокации по нарушению воздушного пространства и государственной границы.

Ранее в Гродно был организован проправительственный митинг. На нем Лукашенко призвал закрывать предприятия, на которых происходят забастовки. Он отметил, что бастующих невозможно уговорить или заставить работать.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, возникшие в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.