Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии

12:04
Фото: ТАСС/ANDREI STASEVICH/BELTA/POOL/ЕРА
Для того, чтобы защитить территориальную целостность Белоруссии, президент страны Александр Лукашенко поручил военному командованию республики задействовать "самые жесткие меры". Об этом сообщает РИА Новости.
Лукашенко отдал соответствующее распоряжение министру обороны и командующему Западным оперативным командованием. Во время посещения военного полигона под городом Гродно он заявил, что необходимо предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".
"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", – сказал президент.
На фоне президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.
14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.
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