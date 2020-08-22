Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии

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Для того, чтобы защитить территориальную целостность Белоруссии, президент страны Александр Лукашенко поручил военному командованию республики задействовать "самые жесткие меры". Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко отдал соответствующее распоряжение министру обороны и командующему Западным оперативным командованием. Во время посещения военного полигона под городом Гродно он заявил, что необходимо предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", – сказал президент.

На фоне президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.

14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.