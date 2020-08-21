Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если руководство республики этого захочет, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что возбуждение уголовных дел в Белоруссии является внутренним делом республики. Россия не намерена вмешиваться и давать оценки, пояснил Песков.
В Белоруссии в связи с созданием оппозицией координационного совета возбудили уголовное дело по статье "Захват власти". За данную статью предусмотрено до 5 лет колонии. Алекскндр Лукашенко заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. 14 августа Центральная избирательная комиссия сообщила, что Лукашенко получил 80,1% голосов.
За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. На фоне президентских выборов начались протестные акции.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал необходимым продолжение сотрудничества с Россией. По его словам, от этого зависят многие отрасли промышленности республики.
Так, сумма экспорта белорусских товаров в РФ составляет 15 миллиардов долларов в год. Кроме того, Россия занимает 48 процентов по товарообороту, не считая других стран Евразийского экономического союза.
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