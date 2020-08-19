Инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев

Фото: ТАСС/Андрей Покумейко/БелТА

Инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, сообщает ТАСС. При этом точной даты пока нет.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно итоговым результатам, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.