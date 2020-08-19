Лавров прокомментировал события в Белоруссии

13:46
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году.
Лавров отметил, что тогда Запад уже был "посредником" между митингующими в Киеве и тогдашним правительством.
"Всех тех, кто говорит, что это посредничество – единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги посредничали в 2014 году в ходе майдана в Киеве", – сказал глава МИД РФ в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза республики пообещал, что разберется с митингующими у проходных заводов. Он также поблагодарил рабочих, которые не присоединились к забастовкам, и призвал их не прятать глаза в асфальт.
Помимо этого, на заседании Лукашенко заявил о сложной общественно-политической ситуации в стране. По его словам, в республике на фоне протестов идут угрозы силовикам и госслужащим и даже "атаки" на некоторых членов правительства.
Также белорусский лидер заявил, что белорусская власть не ослабла и у нее имеется опора.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
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