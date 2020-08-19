Лукашенко заявил, что белорусская власть не ослабла на фоне протестов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская власть не ослабла и у нее имеется опора. Об этом сообщает информационное агентство "БелТА".

"Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в ходе заседания Совбеза республики пообещал, что разберется с митингующими у проходных заводов. Он также поблагодарил рабочих, которые не присоединились к забастовкам, и призвал их не прятать глаза в асфальт.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.

