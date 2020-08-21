Премьер-министр Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Россией

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Фото: POOL/ТАСС/Александр Астафьев
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал необходимым продолжение сотрудничества с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру".
По мнению Головченко, от сотрудничества с Россией имеют зависимость многие отрасли промышленности Белоруссии. Так, экспорт белорусских товаров в РФ составляет сумму в 15 миллиардов долларов в год. Кроме того, Россия занимает 48 процентов по товарообороту, не считая других стран Евразийского экономического союза.
"В мире сейчас идет война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, что имеем? От наших добрых отношений?" – сказал Головченко.
Он также отметил, что белорусский экспорт продовольствия в РФ ежегодно приносит бюджету страны 2 миллиарда долларов. Сохранение российского рынка как приоритетного является для Белоруссии важнейшей задачей, подчеркнул премьер.
Ранее Головченко заявил о попытках "раскачать" госпредприятия в стране. Премьер выразил мнение, что народ очень мудро отреагировал на призывы к забастовкам.
На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. Ранее в результате несогласованной акции у Минского тракторного завода были задержаны два человека.
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