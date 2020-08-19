Два человека задержаны у Минского тракторного завода

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В результате несогласованной акции у Минского тракторного завода были задержаны два человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

Отмечается, что путь сотрудникам завода на работу у проходной МТЗ преграждали участники несанкционированного мероприятия. После просьбы сотрудников органов внутренних дел им разойтись отдельные граждане проигнорировали призыв.

"Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия", – сказано в сообщении.

В отношении задержанных начат административный процесс.

Ранее требования объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской начали выполнять власти Гродно. В городе был создан Совет общественного согласия.