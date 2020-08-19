Власти Гродно согласились выполнить требования протестующих

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Власти белорусского Гродно начали выполнять требования объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской. Так, в городе был создан Совет общественного согласия.

Как пояснили в горисполкоме, Совет создан в ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий Гродно, представителями демократической общественности Гродно, а также политическими партиями.

"Создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти", – передает РИА Новости со ссылкой на заявление горисполкома.

Власти города также приняли меры по пересмотру решения об определении мест для проведения массовых мероприятий. Теперь их разрешено проводить на площади Ленина и площади Советской.

Гродненским областным советом депутатов в органы прокуратуры и суд также подготовлены ходатайства по объективному рассмотрению дел. При этом руководство местного управления МВД принесло гражданам публичные извинения.

Кроме того, по всем фактам причинения гражданам вреда здоровью будут проведены расследования. Об итогах проверок в МВД пообещали проинформировать.

В ведомстве подчеркнули, что все задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане были освобождены.

В горисполкоме добавили, что властями были приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке.

"Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе <...> (власти. – Прим. Ред.) готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия города Гродно", – резюмировали в горисполкоме.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Протестующие вышли на улицы во многих городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.