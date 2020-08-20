Премьер-министр Белоруссии заявил о попытках "раскачать" госпредприятия в стране

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает, что на государственных предприятиях страны наблюдаются попытки противопоставить государство и рабочего, передает местный телеканал ОНТ.

"Идет попытка раскачать государственные предприятия, то есть там, где наниматель – государство, противопоставить работника государству", – заявил глава белорусского правительства.

Головченко также затронул забастовки предприятий, уточнив, что на фоне общего количества работников предприятий республики они не выглядят значительно. Он отметил, что в Минском тракторном заводе работает около 16 тысяч человек, а в забастовке принимали участие не более 500 человек.

"Хочу сказать, что наш народ очень мудро отреагировал на призывы к забастовкам. Возможно, первая эмоциональная волна оказала воздействие", – подчеркнул Головченко.

На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. Ранее в результате несогласованной акции у Минского тракторного завода были задержаны два человека.

Отмечается, что путь сотрудникам завода на работу у проходной МТЗ преграждали участники несанкционированного мероприятия. После просьбы сотрудников органов внутренних дел им разойтись отдельные граждане проигнорировали призыв. В отношении задержанных начат административный процесс.

А 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.