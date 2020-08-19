Лукашенко обратился с просьбой к Меркель через Путина

Фото: ТАСС/БелТА/Андрей Стасевич

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу РФ Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По словам пресс-секретаря, в настоящий момент в Минске ожидают, что Запад не поддержит тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране. "Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", – приводит "Россия 1" заявление Эйсмонт.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК страны признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Ранее говорилось, что ЕС введет санкции против ряда должностных лиц Белоруссии.