Уголовное дело по статье "Захват власти" возбудили в Белоруссии

14:38
Фото: AP Photo/Sergei Grits
В Белоруссии в связи с созданием оппозицией координационного совета возбудили уголовное дело по статье "Захват власти". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора страны Александра Конюка.
"Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – рассказал Конюк.
Отмечается, что за данную статью предусмотрено до 5 лет колонии.
Конюк также заявил, что "создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной".
Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Президент Белоруссии Алекскндр Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Центральная избирательная комиссия Белоруссии признала их результаты действительными, потому что явка превысила 50%.
14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.
На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.
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