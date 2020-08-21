Лукашенко обвинил Европу и США в организации беспорядков в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и Европа причастны к организациям беспорядков в стране, сообщает БелТА.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так – сделают так", – сказал Лукашенко во время посещения агрокомбината "Дзержинский".

Он отметил, что для организации беспорядков в Белоруссии создан специальный центр под Варшавой. Лукашенко сообщил, что власти страны осведомлены о его деятельности.

"Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", – отметил Лукашенко.

Глава белорусского государства подчеркнул, что Запад стремится к использованию страны против России.

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России", – заявил Лукашенко.

По словам президента страны, Белоруссия осталась единственным звеном, которое страны Запада хотят добавить в "балто-черноморский коридор". Таким образом, планируется создать санитарный кордон против России, считает Лукашенко.

Президент Белоруссии сообщил, что против Белоруссии действуют несколько центров сил, в которых осели "правительства в изгнании". Он прокомментировал создание координационного совета оппозиции, заявив, что это всего лишь "красивое название".

Лукашенко привел пример экс-кандидата на пост президента Валерия Цепкало, который в настоящий момент пребывает в Варшаве.

"Сначала он осел в России, но там его предупредили, и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском. И он смелый, делает заявления из Варшавы. Вот это одно из "правительств", – отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что планирует решить проблему с ситуацией в Белоруссии в ближайшие дни. Он отметил, что положение политизировано, однако не стоит называть его катастрофичным.

О вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии сообщал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил позицию РФ, согласно которой белорусы сами должны разрешить кризис в своей стране.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, возникшие в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.