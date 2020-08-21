Лукашенко планирует в ближайшие дни решить проблему с ситуацией в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни решит проблему с ситуацией в стране, сообщает RT.

Об этом он сообщил в ходе беседы с работниками агрокомбината "Дзержинский". Лукашенко рассказал, что одна из работниц предприятия подошла к нему и пожелала ему выстоять в этой ситуации.

По словам президента, проблема не такая сложная и в ней не надо "выстаивать". Он отметил, что эта ситуация не должна волновать работников агрокомбината.

"В Минске, еще где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что ситуация в стране очень политизирована. Вместе с тем, по его словам, ее не стоит рассматривать как катастрофичную.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии в случае наличия желания со стороны руководства страны. Что касается возбуждения уголовных дел, то Песков назвал это внутренним делом республики, которому Кремль не может давать оценку.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что на предприятиях существуют попытки противопоставить государство и рабочего. Таким образом, планируется раскачать государственные компании.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, возникшие в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.