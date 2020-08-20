Песков сообщил о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

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В ситуацию, которая сложилась в Белоруссии, имеет место прямое вмешательство извне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи и еще раз повторяем, убеждены: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Центральная избирательная комиссия Белоруссии признала их результаты действительными, потому что явка превысила 50%.

14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.