Лукашенко назвал Путина хорошим другом

16:34
Фото: ТАСС/Andrei Stasevich/POOL
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о ситуации в стране, назвал Владимира Путина хорошим другом.
"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", – цитирует его "БелТА".
По словам лидера республики, в таком случае страна может превратиться в театр военных действий. Он подчеркнул, что Западу не нужна Белоруссия.
"Беларусь – это трамплин как обычно в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие", – объяснил Лукашенко.
Он считает, что западные государства хотят сломить текущую власть и заменить ее другой. Та бы, в свою очередь, обратилась за поддержкой, добавил президент Белоруссии.
"Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", – заключил он.
Лукашенко полагает, что военная угроза Белоруссии со стороны Запада действительно существует. Он напомнил, что НАТО перебросила 18 самолетов к границам республики и начала проводить учения.
Путин рассказал, что президент Белоруссии попросил РФ о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов. Он отметил, что резерв не будет использоваться до тех пор, пока ситуация в республике не выйдет из-под контроля.
Лидер России согласился, что некоторые стороны желают вмешательства в дела Белоруссии извне. Он пояснил, что они стремятся к влиянию на процессы в стране.
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал аналогичное мнение о том, что оппозицией в республике руководит Запад. Он подчеркнул, что Россия сообщила первому замгоссекретарю США Стивену Бигану о попытках из-за рубежа спровоцировать насилие в Белоруссии.
Лукашенко в организации беспорядков в стране обвинил США и Европу. Согласно его информации, для этого в республике создан специальный центр под Варшавой.
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.
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