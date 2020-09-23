Пять стран Евросоюза не признают Лукашенко легитимным президентом

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Германия, Эстония, Латвия, Литва и Словакия не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, сообщает портал TUT.by.

"Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Белоруссии не становится менее бывшим", – сказал глава литовского МИД Линас Линкявичус.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в республике необходимо провести справедливые выборы. Он также считает, что Лукашенко противоречит всем принципам демократии.

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение главы республики. Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу, после чего подписал акт о принесении присяги.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. 14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.