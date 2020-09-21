В Евросоюзе объяснили, почему не были утверждены санкции против Белоруссии

18:06
Фото: ТАСС/OLIVIER HOSLET/POOL/EPA
Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Баррель объяснил, почему не были утверждены санкции против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
По словам дипломата, министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза не смогли согласовать список чиновников и других официальных лиц республики, которые оказались бы под действием ограничений.
"Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия", – заявил Боррель.
При этом представитель Евросоюза заявил, что страны Европы не намерены вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. ЕС настаивает только на проведении честных выборов и национальном диалоге.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента голосов. Акции протеста в разных городах республики продолжаются до сих пор.
Из-за критики со стороны западных государств в Белоруссии приняли решение закрыть границу с Литвой, Польшей и Украиной. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена половину армии поставить под ружье.
В Минске продолжаются многотысячные акции протеста
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