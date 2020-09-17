Белоруссия закрывает границу с Литвой, Польшей и Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика вынуждена закрыть государственную границу с рядом стран. Об этом сообщает ТАСС.

В список попали Литва, Польша и Украина.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада", – сообщил президент.

Кроме этого, он обратился к народам данных стран, попросив население "остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну".

О возможном закрытии границ для западных стран Александр Лукашенко высказывался ранее. А 31 августа стало известно, что Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам.

За неделю до этого министерство иностранных дел Белоруссии передало послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами. Из Литвы запустили объект, который нарушил государственную границу и углубился на территорию республики на три километра. В Белоруссии расценили это как провокацию.

Кроме этого, страны Балтии согласовали отказ от закупки электричества у Белоруссии после запуска БелАЭ. Соглашение заключили ответственные за энергетику министерства Эстонии, Латвии и Литвы.

Александр Лукашенко при этом обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину в управлении протестами в стране. Он сказал, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны. По его словам, для Минска важнее всего не допустить разжигания какого-то пожара, который может перекинуться в результате на всю страну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права.

Позднее сообщалось, что президент Белоруссии попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". В качестве причины указывается тот факт, что белорусские власти приняли решение вернуть России 32 задержанных на территории республики граждан РФ.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс высказался, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии.

Спустя время в Европейском парламенте заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом и поддерживают введение санкций против него.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

