Белоруссия передала Литве ноту протеста из-за инцидента на границе

Фото: depositphotos/ligora

Министерство иностранных дел Белоруссии передало послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами, сообщает РИА Новости.

Как рассказал пресс-секретарь дипломатического ведомства Анатолий Глаз, из Литвы запустили объект, который нарушил государственную границу и углубился на территорию республики на три километра. По его словам, в Белоруссии расценивают это как провокацию. Минск ожидает, что Вильнюс расследует произошедшее и примет меры по недопущению подобных случаев в будущем.

По данным белорусского министерства обороны, из Литвы прилетел зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве уточнили, что члены экипажей вертолетов Ми-24 разрешили ситуацию без оружия.

Президент республики Александр Лукашенко отдал приказ военным реагировать на нарушения западной границы без предупреждения. Министру обороны Виктор Хренин доложил, что войска НАТО в Литве фиксируются на границе с Белоруссией.

Он указал на вероятность проникновения на территорию западных областей страны деструктивных сил, которые работают на западные спецслужбы. Глава Минобороны РБ не исключал провокаций по нарушению воздушного пространства и госграницы.