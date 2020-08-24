Белоруссия обвинила Литву в нарушении воздушного пространства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство обороны Белоруссии обвинило Литву в попытке нарушить воздушное пространство республики.

Вечером 23 августа в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

В министерстве уточнили, что действия экипажей вертолетов Ми-24 позволили пресечь полет воздушных шаров без применения оружия.

Информацию о "провокации" направили в МИД для подготовки ноты литовской стороне.

Накануне Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу независимости в Минске. Глава государства вышел в бронежилете и с автоматом в руках.

Вместе с Лукашенко на вертолете прилетел, предположительно, его 15-летний сын Николай. Он был в военной экипировке и с оружием в руках.