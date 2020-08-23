Лукашенко прилетел в Минск в бронежилете и с автоматом в руках

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Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Дворца независимости в Минске. Глава государства вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках, сообщает ТАСС.

Вместе с Лукашенко из вертолета вышел, предположительно, 15-летний сын президента Николай. Он был в военной экипировке и с оружием в руках.

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходят многотысячные протестные акции. Участники подошли к резиденции президента, но дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.

Через некоторое время манифестанты развернулись и двинулись обратно по направлению к центру города. В этот момент над ними пролетел вертолет, который совершил посадку на территории резиденции.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что республика ожидает от Украины поддержки и понимания, но не "заезженных советов". Дипломат отметил, что результат политических экспериментов в самой Украине "уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности".