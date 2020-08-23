Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко

08:18
Фото: ТАСС/Zuma/Hennadii Minchenko/Ukrinform
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует назначить повторные выборы, чтобы успокоить протестующих. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Euronews.
По словам Зеленского, будь он на месте Лукашенко, он "определенно" провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.
"Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться – вперед!" – заявил украинский лидер.
Он подчеркнул, что кто бы ни победил – Лукашенко или кто-то другой – все успокоятся. Зеленский добавил, что это было бы "без крови, справедливо и вошло бы в историю".
В Белоруссии продолжаются акции протеста, возникшие в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
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